A un palo dalla salvezza La paura dell' Udinese di ruzzolare in B trent' anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Primi verdetti in Serie A, con l’ufficialitàa preventivata retrocessione per la Salernitana. Una stagione nata male, con la querelle-Dia, e finita peggio: nonostante le aspettative’estate, che lasciavano intendere come il presidente Danilo Iervolino puntasse a consolidare la tranquillità precedente, proiettandosi a riscuotere in chiave europea, considerata la possibile abbondanza di slot a disposizione’Italia (e del suo ranking) nelle tre coppe. Invece sarà ancora inferno. A proposito di competizioni internazionali, al primo sguardo balza agli occhi che la finale di Europa League potrebbe essere tutta italiana – oppure in parte, oppure affatto – e così potrebbe esserci la Fiorentina in finale di Conference League (e sarebbe la seconda consecutiva). Si direbbe una reviviscenza del passato dominio, non fosse che nel ...