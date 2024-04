A Napoli lotta ai tavolini selvaggi di bar e ristoranti | 800 diffide e sospensioni Licenza revocata a Chiaia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono 1.300 i verbali elevati dalla Polizia Locale nei confronti delle attività di ristorazione che non sono in regola.

Calzona suona la carica in vista di Empoli- Napoli . Il quinto posto Champions è un incentivo a non mollare. E su Zielinski… Tutte le parole del tecnico azzurro. A pochi minuti del delicato impegno contro l'Empoli, Ciccio Calzona accende la carica del suo Napoli . Nel mirino c'è il quinto posto che ...

Sarti, Picchi, Burgnich, Facchetti, Guarnieri, Bedin, Suarez, Mazzola, Jair, Corso, Domenghini. Non è una formazione ma una filastrocca , una delle più famose del calcio italiano. Per generazioni è stata nella testa di ogni appassionato, che fosse interista o meno. Un segno distintivo di ...

napoli, Vincenzo muore a tre mesi dalla tesi: 2mila firme per la laurea in sua memoria - Ha raggiunto oltre 2mila firme in pochi giorni la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere la laurea alla memoria a Vincenzo Pio Ferrara, studente prematuramente scomparso..

L'EX - Bruscolotti: "Il capitano va rispettato, hanno mancato di rispetto a lui e ai tifosi" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del napoli: "I problemi difensivi del napoli non possono essere di concentrazione, perché ...

