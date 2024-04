A Monreale trionfa Penelope con uno spettacolo tutto al femminile e con le acconciature di Salvo Lo Coco

''Note e Nostalgia'', un viaggio sonoro di musica e poesia nella storia della Sicilia - monreale, 29 aprile – È andato in scena, ieri pomeriggio, al cine teatro Imperia il concerto poetico "Note e Nostalgia", un viaggio sonoro, fatto di musica e poesia, nella storia della Sicilia, ...

Continua a leggere>>

Quando a teatro la cooperazione tra donne funziona: applausi per ''U viaggiu ri Penelope - monreale, 29 aprile – Metti un gruppo di donne che decidono di lavorare assieme. Metti che scrivano a più mani un bel testo teatrale e poi lo interpretino come si deve, trasmettendo emozioni e strappa ...

Continua a leggere>>

Frammenti di Sicilia tra musica e poesia: a monreale concerto poetico tra note e nostalgia - Si terrà domenica 28 aprile 2024 alle ore 17,00 presso il Cineteatro Imperia, in via della Repubblica, angolo via Marconi a monreale un concerto poetico dal titolo “Note e Nostalgia. Frammenti di Sici ...

Continua a leggere>>