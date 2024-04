A marzo calano import -5,7% ed export -12,8% extra-Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Al'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesiUe, una riduzione congiunturale per le esportazioni (-4,5%) e un aumento per leazioni (+3,1%). Mentre su base annua l'si riduce del 5,7% (era +2,8% a febbraio 2024) e l'registra una flessione del 12,8%, per effetto principalmente dei minori acquisti di energia (-30,3%). Continua a migliorare il saldo commerciale pari a +5.603 milioni (+4.161 milioni nello stesso mese del 2023). Il deficit energetico (-4.012 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-6.282 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, seppur ampio, si riduce da 10.444 milioni di2023 a 9.615 milioni di2024. Nel primo trimestre dell'anno 2024, rispetto al trimestre precedente, ...