A Como i tifosi raggiungono lo stadio gratuitamente in bus | basta il biglietto per la partita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 - Si rinnova l’iniziativa di mobilità sostenibile tra1907 e Asf Autolinee “Prendo... il bus e vengo da te”, con la quale la società di servizio di trasporto darà a tutti ilariani la possibilità di viaggiaresui mezzi urbani nel giorno della gara per raggiungere lo. A partire dallain programma mercoledì 1° maggio contro il Cittadella alle 15, e per gli altri match casalinghi dell’attuale stagione, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore precedenti il calcio d’inizio e successive al fischio finale, per tutti i possessori del titolo di accesso alloo abbonamento. Con uno dei due titoli di accesso non ci sarà bisogno di nessuna registrazione aggiuntiva. ...