A chi spetta e quando arriva il bonus da 100 euro | chi può sorridere

(Di lunedì 29 aprile 2024) A gennaioilda 100per i lavoratori con reddito fino a 28milae figli a carico, mentre per i datori si delineano esoneri contributivi fino al 100% per chi assume giovani, donne e lavoratori in aree Zes e per chi re-impiega dipendenti che vengono da grandi realtà industriali in crisi. È lo scheletro delle misure per il mondo del lavoro approntate dal governo nell'ultima bozza del decreto coesione che martedì 30 aprile arriverà in Consiglio dei ministri e che lunedì 29 aprile la premier Giorgia Meloni ha illustrato ai leader sindacali nel corso del round di confronto convocato a Palazzo Chigi in vista del 1° maggio. "Domani in Consiglio dei Ministri approda la riforma delle politiche di coesione" che punta a "a sostenere la crescita dell'occupazione, la riduzione della disoccupazione e ...