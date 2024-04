(Di lunedì 29 aprile 2024) Ancora non disponibili in Italia, in certi casi possono non produrre l'desiderato: ecco perché

4 ragioni per cui i farmaci per dimagrire non hanno effetto su tutti - I farmaci agonisti del recettore del GLP-1 sono la novità del momento. Nati per le condizioni di obesità patologica e soprattutto per il diabete mellito di tipo 2, loro versioni a dosaggi più elevati ...

Continua a leggere>>

Che cos’è il mesotelioma che ha colpito Franco Di Mare: ecco perché questo tumore fa doppiamente rabbia - E' un tumore con prognosi raramente positiva: dopo 5 anni dalla diagnosi sono ancora vivi solo l’8gli uomini e il 10% delle donne ...

Continua a leggere>>

Medicine, il viaggio fino in farmacia: nel 2023 hanno percorso 155milioni di chilometri lungo lo Stivale - Quando c’è bisogno di una medicina o un dispositivo, di solito si ha un’urgenza e come tale la richiesta deve essere soddisfatta nel giro di poche ore. Dietro alle consegne rapide anche nei luoghi più ...

Continua a leggere>>