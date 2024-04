Yant e De Cecco al commiato | | È stata un’esperienza bellissima

(Di domenica 28 aprile 2024) Soddisfazione in casa Lube per aver salvato la presenza in Europa. "Nella lotta per il quinto posto, dopo la sconfitta interna con Verona, abbiamo azzerato tutto, ripartendo in maniera totale su tutti i fondamentali, come abbiamo fatto oggi - commenta l’allenatore Romano Giannini -. Con il carattere giusto e con grande determinazione, quella che ci ha portato alla conquista di questo risultato. I ragazzi hanno onorato la maglia fino alla fine. Sono contento di questa mia esperienza da primo allenatore, èunaavventura culminata centrando l’obiettivo prefissato". Per Marlonè un consuntivo globale: "Non è sicuramente il risultato che volevamo da questa stagione, ma dopo l’eliminazione nei quarti di finale dei play off questo quinto posto era il massimo che potessimo ottenere e sono contento di aver centrato un ...

