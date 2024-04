Windows 11 | Scoperto un Nuovo Trucco per Superare i Requisiti di Sistema

Come proteggere il tuo PC: Guida ufficiale di Microsoft per modificare il Registro di Sistema di Windows mentre lo spettro di Spectre perseguita ancora Intel nel 2024 Il fantasma di Spectre torna a perseguitare i processori Intel nel 2024, portando con sé l’ombra delle vulnerabilità CPU che hanno ...

Come aggirare i requisiti di sistema di Windows 11 con un clic: TPM, CPU, scoperti per LTSC I requisiti di sistema di Windows 11 sono sempre stati un argomento controverso tra gli appassionati e gli utenti, poiché Microsoft ha considerato processori relativamente nuovi (all’epoca), Come l’Intel 7th ...

Microsoft introduce silenziosamente il driver Windows UCPD per bloccare hack del Registro di sistema per gli switch delle app predefinite Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti del Martedì delle Patch per Windows ogni secondo martedì. Questi aggiornamenti introducono correzioni di sicurezza e a ...

Microsoft prepara i test di compatibilità dei requisiti di sistema per Windows 11 24H2 Microsoft ha rilasciato oggi la sua ultima build per i canali Windows Insider Canary e Dev con la build 26085. Nonostante non ci siano nuove funzionalità, questa versione è ricca di importanti correzioni di bug, ...

Windows 11 non si fa più ingannare da questo trucco per bypassare i requisiti di sistema su vecchie CPU non supportate Windows 11 non è più disposto a sopportare gli inganni relativi ai requisiti di sistema sulle vecchie CPU non supportate. Recentemente, Microsoft ha rilasciato una nuova build ...

