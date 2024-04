Vmoto ci mette il nome Mobilità alternativa e nuova strategia È lo scooter del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)Limited Corporation, azienda leader nel settore della produzione e commercializzazione di soluzioni dia due ruote 100% elettriche, ha annunciato un’importante operazione di rebranding: da ora in avanti, tutti i veicoli del gruppo saranno infatti marchiati. Fondato nel 1999 a Perth, in Australia, il Gruppoaveva siglato nel 2020 una partnership strategica con Super Soco, società cinese attiva nella produzione di veicoli elettrici con cui era già in atto una collaborazione dal 2017. Nasceva così laSoco, joint venture ottenuta dalle due società che integrava al loro interno anche la proprietà e la gestione del brand E-Max, già dal 2010. Il Gruppo, quotato nella Australian Securities Exchange – ASX, ha con successo guidato la crescita e l’espansione dei brand ...