Virtus Entella-Recanatese oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 28 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone B di. Ogni opzione è aperta per gli ospiti, che utopisticamente possono persino salvarsi in modo diretto, ma verosimilmente ambire a confermare il quartultimo posto senza farsi scavalcare al terzultimo, sarebbe importante in ottica playout. Per i padroni di casa, invece, serve almeno un punto per la salvezza, dunque ci sarà da soffrire. Chi vincerà al Comunale di Chiavari? Appuntamento alle ore 20 di domenica 28 aprile,tv su Sky Sport 258,...

LIVE, Fermana – Pescara: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in TV e Streaming - Match valido per la 38ma del Girone B di Serie C quello tra Fermana e Pescara. I padroni di casa, ormai ad un passo dalla Serie D, devono vincere e sperare nella sconfitta dell’Ancona e in quella dell ...

Continua a leggere>>

Fermana, la speranza di salvezza e playout è appesa ad un filo sottile - Per la Fermana ultimo impegno di campionato in serie C, domenica 28 aprile tutte le partite del girone B iniziano alle ore 20. 8° derby a Fermo col Pescara dal 1931 a oggi; le due squadre si sono ...

Continua a leggere>>

DG Entella: "Servirà una prestazione da squadra vera" - Sfida con la Recanatese che diventa cruciale per la Virtus Entella, chiamata a vincere per evitare ulteriori complicazioni in una stagione già sottotono. Il direttore generale Matteo ...

Continua a leggere>>