Vincenzo Mollica | Vivo con Mr Parkinson e Miss Cecità - se potessi tornare a vedere…

(Di domenica 28 aprile 2024)riceverà il David di Donatello alla carriera il 3 maggio 2024, così da sottolineare il suo contributo dato nei lunghi anni di attività professionale in cui si è dedicato al cinema, sua grande passione: “Da oltre 40 anni racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza, il mondo dello spettacolo. Il suo stile unico, l’empatia e la sua arte dell’intervista sono da decenni un esempio per chi ha intrapreso la carriera di giornalista”, scrive Piera Detassis, presidente dell’Accademia del cinema italiano, motivando così la scelta unica del premio”. Ricevere l’onorificenza non può che rendere orgoglioso il giornalista, oggi in pensione e da tempo alle prese con gravi problemi di salute che, inevitabilmente, influiscono sulla sua quotidianità, ma lui vuole provare ad affrontare la situazione con l’ironia che da sempre lo caratterizza: ...