Vianese pronta a stappare lo spumante Salvezza | finale-thrilling nel girone A

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di verdetti per Eccellenza, Promozione e Prima categoria alle prese con gli ultimi 90’ (ore 15.30). Scattano invece gli spareggi in Seconda e Terza categoria (ore 16.30) per 13 club reggiani. Manca un punto allaper il salto in Eccellenza da centrare sul sintetico dell’ormai tranquillo San Felice, grazie al margine salito domenica scorsa a 3 lunghezze sul Bibbiano/San Polo. I matildici devono sbancare il campo del Baiso/Secchia anche per respingere l’assalto dell’Arcetana conservando l’argento in vista dellaplay-off delB di Promozione. Derby pure per i biancoverdi con lo Sporting Scandiano degli ex di turno Iaquinta e Predelli.nella coda delA: per salvarsi direttamente, il Campagnola deve battere il Gotico Garibaldina da ...