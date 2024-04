Vi smonto pezzo per pezzo il monologo di Scurati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 aprile 2024) Francamente, me ne infischio, dice Rhett Butler, alias Clark Gable, alla fine del colossal cinematografico Via col vento. Ed è esattamente ciò che ho pensato leggendo ilmai andato in onda di Antonio. Si tratta di un indigeribile condensato di propaganda politica in salsa pseudo storica che contiene due elementi che qualunque serio direttore di un giornale o di una testata televisiva, a prescindere dal suo orientamento politico, avrebbe faticato non poco a pubblicare o a trasmettere. In primis, nel breve commento si fa passare l’idea di un regime fascista sanguinario, “un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista.” Un espressione che contrasta con il parere di alcuni storici autorevoli e di molti testimoni diretti, con cui in passato ebbi la fortuna di parlare, i quali hanno raccontato tutta un’altra ...