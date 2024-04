Unrwa - ' Israele prepara operazione su larga scala a Rafah'

Ancora una volta un virus fa paura a tutto il mondo. «Esiste conferma della trasmissione» del virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità «tra bovino e bovino e da bovino a pollame», secondo quando emerge «dal sequenziamento» virale. «Sono inoltre confermati casi di bovini da latte ...

Il compromesso tra Stati Uniti e Israele. L'amministrazione Biden ha accettato il piano di Tel Aviv relativo all’operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in cambio di un attacco all’Iran limitato, anziché su larga scala, in risposta ai droni e missili lanciati da Teheran nella ...

Si tratta a oltranza fra Israele e l’Occidente per non far scoppiare una guerra che coinvolga tutto il Medio Oriente. E lo si fa in modo brutale. Gli Stati Uniti avrebbero infatti deciso di lasciare che Israele attacchi Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. In cambio dell’impegno del Governo ...

Gerusalemme, 14 apr – (Xinhua) – Un attacco combinato di missili balistici e droni dall’Iran ha innescato allarmi antiaerei sull’intero territorio di Israele nelle prime ore di oggi, ha riferito l’esercito israeliano. Israele starebbe pianificando una “risposta significativa” all’attacco. Agenzia ...

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco aereo in tutta l’Ucraina, prendendo di mira le infrastrutture in più regioni. Gli attacchi hanno danneggiato strutture energetiche nelle regioni di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. Gli ingegneri sono al lavoro per ...

