Umbri al rodaggio in vista dei playoff

(Di domenica 28 aprile 2024) Quello che stasera affronterà il Cesena sarà un Perugia senza veri obiettivi di classifica da raggiungere: glisono infatti quarti, non possono essere raggiunti dal Gubbio ne possono sperare di strappare alla Carrarese il terzo posto. Insomma per la squadra allenata da Alessandro Formisano (nella foto) quella di questa sera è l’occasione per cercare un risultato che potrebbe fare bene alla fiducia e un test di alto livello indei. La società umbra proprio per rendere più sicuro l’ambiente e dare serenità prima di tutto a Formisano ha rinnovato il contratto del giovane tecnico fino al 2027. Alla vigilia della gara Toscano ha detto che quella del Perugia per quantità e qualità è forse la rosa migliore del girone: in effetti Formisano dispone di un gruppo molto nutrito, nel quale non mancano elementi di grande ...