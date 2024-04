Troppo rilassati - ora riattacchiamo la spina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) "Ci siamo accontentatipresto, ci siamouna volta arrivati al quinto posto, perciò bisogna essere bravi a riattaccare la". E il Gubbio lo vuole fare proprio oggi con il Rimini, nell’ultimo atto della stagione regolamentare. "Dopo una fase importante ci siamo come sentiti soddisfatti – sono le parole del tecnico degli eugubini Piero Braglia – É arrivata la partita con il Perugia che ci poteva dare un buon impulso e invece poi non abbiamo saputo più combinare niente. La squadra c’è, si é visto a Cesena: si poteva vincere o perdere, gli episodi sono stati influenti". Il tecnico pensa all’ultima sfida di campionato, senza ovviamente dimenticare che dietro l’angolo ci sono i playoff. "Che sono un’incognita – dice – perchè nel calcio non si sa mai come si va a finire. Ma sono dell’idea che quando ...