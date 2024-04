Travolto e ucciso da un' auto pirata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 17.30 a Carpaneto, nel Piacentino. La vittima, un 57enne, è stata trovata riversa a terra in fin di vita da una passante, a pochi metri dalla sua abitazione. Trasportato d'urgenza in ospedale l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto per i traumi riportati. In corso le indagini dei carabinieri.