Toscano pronto per acquisizioni

De Laurentiis pronto all'ennesimo colpo di scena, tifosi del Napoli "spaccati" - Il presidente vorrebbe Antonio Conte, tuttavia non lo aspetterà in eterno. E le piste Pioli e Gasperini non sembrano così semplici da percorrrere.

Carlo Conti, ormai è cosa fatta: è pronto a vivere una grande emozione su Rai 1 - l'uomo sarebbe pronto a rivivere una grande emozione proprio sulla rete ammiraglia della Rai. Infatti, Carlo Conti potrebbe condurre la nuova edizione di Sanremo 2025 dopo l'addio di Amadeus che ha ...

Amici 23 gara inediti, Martina non convince, Mida e Petit favoriti dalle Radio - Amici 23 gara inediti tra i cantanti Sara toscano è la prima a esibirsi, il suo nuovo inedito Sexy Magica travolge le Radio, che si dichiarano pronte a trasmetterlo. È il turno di Petit che intona ...

