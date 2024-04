The Gray Man 2 | i fratelli Russo lavorano sul sequel - ma ci vuole tempo

Hercules, che fine ha fatto il remake live-action Disney sviluppato dai fratelli Russo - In precedenza i fratelli Russo avevano anticipato che il nuovo lungometraggio ... moderna di quella storia", aveva detto Joe Russo durante un evento stampa per The gray Man. "Ciò che Anthony e io ...

Continua a leggere>>

Netflix: i Russo sulle saghe di Tyler Rake, The gray Man e la loro 'versione di Star Wars' - Ecco che cosa hanno detto i fratelli Russo sulle tante saghe cinematografiche attualmente in sviluppo per Netflix.

Continua a leggere>>

I fratelli Russo parlano dei prossimi film, da Extraction 3 a The gray Man 2 - In una recente intervista i fratelli Russo hanno offerto qualche aggiornamento sull'andamento di alcuni dei loro prossimi progetti ...

Continua a leggere>>