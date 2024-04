Teoria dell’Afrokrazia | l’elefante contro la balena

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 aprile 2024) Quando si affronta il concetto del Multipolarismo, l’Africa Continentale occupa un posto preponderante. Le rivoluzioni in corso attualmente nella regione del Sahel e i cambi di equilibri geopolitici mettono l’accento su questa realtà. Terra e mare, la visione quadripolare, il bipolarismo, la transizione monopolare, il multipolarismo Tra la fine del 1800 e nel corso della prima metà del 1900, diversi teorici ed analisti geopolitici classici in Occidente hanno fondato il loro studio sulla questione delllo dello spazio. Per taluni, ciò implicava la padronanza del Mare, per altri invece illlo della Terra. In questa visione, ci sono state due correnti geopolitiche antagoniste tra di loro: la Geopolitica della Talassocrazia (Mackinder, Spykman,…) e la Geopolitica Continentalista (John Von Lohausen, ...