Tentai il suicidio - ecco chi mi ha salvato | Ivana Spagn - la confessione choc

(Di domenica 28 aprile 2024)a, 69 anni, icona della musica italiana da Easy Lady a Gente come noi e gli svariati Sanremo come Big e ospite, si racconta senza maschere a Libero a partire dal ritorno sulla scena con un pezzo che si candida tra i tormentoni estivi. Sarà Bellissimo è un brano da ieri nelle radio, allegro e fresco, che canta con Legno (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy). Chea è questa rispetto a quella del passato? «Un'che vuole essere più spensierata. Con quello che succede nel mondo, ci vuole. Me l'hanno proposta e appena l'ho sentita ho provato un' ondata di ottimismo. Fa stare bene, almeno a me!». È una canzone che secondo lei avrebbe potuto partecipare a uno degli ultimi cinque Sanremo di Amadeus? «Sì. Perché è un pezzo solare che fa ...

Arnold Schwarzenegger machiavellico:"come tentai di sabotare Sylvester Stallone" - La star di Terminator Arnold Schwarzenegger ha ricordato alcuni dettagli dell'accesa rivalità con Sylvester Stallone.

Continua a leggere>>

Fedez a Belve: «La crisi con Chiara Il caso Balocco ha influito. Dicevano che ero gay, ora sono un traditore. A 18 anni tentai il suicidio» - Fedez parla per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, in un'intervista esclusiva a Belve che andrà in onda questa sera 9 ...

Continua a leggere>>

Luce Caponegro, la rivelazione choc dell’ex pornostar nota come Selen: “tentai il suicidio lanciandomi sotto un camion” - La nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, celeberrima diva dell’hard degli anni Novanta, racconta come, appena maggiorenne, tentò di togliersi la vita: “Il mio cervello andò in black out” ...

Continua a leggere>>