Lo spagnolo piega il brasiliano Seyboth Wild con un duplice 6-3. MADRID (SPAGNA) - Carlos Alcaraz è approda to agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della ...

Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale a madrid. Dominata la Garcia in due set - Una prestazione eccellente da parte di Jasmine Paolini che vale il pass per gli ottavi di finale del Mutua madrid Open, dove l'azzurra troverà un altro grande talento che risponde al nome di Mirra And ...

Tennis: torneo madrid. Paolini batte Garcia e accede agli ottavi - La numero uno azzurra piega la francese col punteggio di 6-3 6-2.madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) - Continua l'avventura di Jasmine Paolini nel ...

Sinner-Djokovic, duello a madrid: la nuova distanza nella classifica live - La graduatoria del tennis maschile aggiornata in tempo reale dopo il via del prestigioso torneo di madrid, quarto Masters 1000 del 2024. In vetta c'è sempre il serbo che però non sarà in campo nella c ...

