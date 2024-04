(Di domenica 28 aprile 2024) I corrieri diEats sono pronti a far sentire il proprio dissenso scendendo in piazza e protestando contro la loro azienda Ibelgi sono pronti a far sentire la propria voce. Tra martedì e mercoledì la società di consegna del cibo, i corrieri di ‘Eats’ hanno organizzato unonella città di Bruxelles per far valere le proprie ragioni. Questo raggiungerà il proprio apice, nella giornata di mercoledì 1 maggio, quando alle 16.30 si recheranno presso la sede belga dell’azienda. La manifestazione di dissenso sarebbe stata avviata dal collettivo di corrieri cittadino ‘La Maison des Livreurs’ e sostenuta anche dal sindacato cristiano ACV United Freelancers. Quest’ultimo, per mezzo delle parole del portavoce Martin Willems, ha spiegato come si attende una grossa partecipazione all’evento. Un fattorino ...

Tasse in aumento per i fattorini uber: sciopero programmato per la prossima settimana - I corrieri di uber Eats sono pronti a far sentire il proprio dissenso scendendo in piazza e protestando contro la loro azienda I fattorini belgi sono pronti a far sentire la propria voce. Tra martedì ...

Continua a leggere>>

uber Eats trova l’escamotage per aggirare la legge anti-delocalizzazioni. E non tutelare i 4mila rider che ha licenziato - Malgrado il Tribunale di Milano l’abbia obbligata a farlo, uber Eats non intende applicare la legge anti-delocalizzazioni. Lo ha scritto nero su bianco in una lettera inviata mercoledì sera ai sindaca ...

Continua a leggere>>

Vertenza uber Eats, il primo accordo: indennizzo di 3.500 euro al rider per chiudere la partita - Conciliazione pilota nella valanga di ricorsi individuali a Milano: il fattorino licenziato ha accettato l’offerta, si valutano altri casi. La partita più ampia è ancora da giocare: 4mila ancora nel l ...

Continua a leggere>>