Taekwondo - successo per Mangione a Rom - Cito | Livello elevato

(Di domenica 28 aprile 2024) A Roma, precisamente al PalaTiziano, sono andati in scena il Campionato Italiano Categorie Olimpiche e i Campionati Italiani Junior. Angeloha firmato un nuovosubito dopo l’oro nei Campionati Senior, trovando la vittoria nella categoria -78kg juniores. Ludovico Iurlaro, campione italiano in carica, ha conquistato l’oro nella -63 juniores. Nel femminile Lucia Pezzola è protagonista nei -55kg, mentre Greta Calvara vince nella -59kg. Il presidente della Federazione Italiana diAngelocommenta: “Le competizioni, sia per i Senior che per i Junior, hanno mostrato unestremamente. Con l’avvicinarsi dei Giochi di Parigi i nostri atleti e lo staff tecnico sono al lavoro per ottimizzare le loro prestazioni. Parallelamente, come Federazione, e ...