Superlega - Perugia batte Monza in gara 4 e vince il secondo Scudetto della sua Storia

(Di domenica 28 aprile 2024) È la Sir Susa Vimad aggiudicarsi il titolo al terminestagione 2023/24,ndo4 contro Mint Vero Volleye portandosi così a casa illoro, a distanza di sei anni dalla loro prima, e fino a ieri unica, volta.Poker per i Block Devils...

20.32: Applausi anche a Monza! La squadra brianzola è arrivata in fondo a tutti i torneo, la Coppa Cev, la Coppa Italia e il campionato. Ha perso tre finali ma ha chiuso sempre a testa alta, risultando la grande rivelazione della stagione 20.31: PERUGIA E' ...

Il Calendario della finale Scudetto Perugia-Monza dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Le migliori otto formazioni della regular season si sono sfidate nei quarti di finale , per poi passare alle ...

Perugia si è laureata Campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia, conquistando lo scudetto di Volley maschile a distanza di sei anni dall'ultimo sigillo. I Block Devils hanno sconfitto Monza per 3-1 (19-25; 25-23; 27-25; 25-20) nella gara-4 della finale che assegnava il tricolore, ...

Scudetto Sir Volley perugia, le immagini della vittoria decisiva - Mint Vero Volley monza vs Sir Susa Vim perugia, Gara 2 Finale Scudetto Play-Off Superlega Credem Banca - Campionato italiano di Pallavolo Maschile - Volley Volleyball presso Opiquad Arena Mona IT, 28 ...

La Sir Susa Vim perugia batte monza e diventa Campione d'Italia - Il Sir Susa Vim perugia è campione d'Italia. I Block Devils hanno battuto monza e si sono così aggiudicati il loro secondo scudetto. La squadra umbra ha vinto per 3-1: 19-25, 25-23, 27-25, 25-20 i ...

Pallavolo maschile: sogno scudetto infranto per la Vero Volley battuta da perugia - La sconfitta in gara 4 per la Mint Vero Volley monza ha interrotto il sogno scudetto, trionfa perugia.

