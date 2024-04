Superbike | Un raggio di sole per Jonathan Rea e la Yamaha

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Un piccolo, ma importante,diper una flotta intera che sembra essere rinata a nuova vita, almeno in parte, nell’ultimo weekend olandese che laha mandato in scena in questo Mondiale 2024. Laha ricevuto, infatti, delle piccole risposte che attendeva ormai da tantissimo tempo:Rea ha conquistato la pole position vincendo il round dedicato alla Superpole, mentre Remy Gardner (sulla YZF R1) è salito sul terzo gradino del podio nella Gara 2. Due piccole soddisfazioni che i nipponici aspettavano con trepidazione. L’obiettivo, adesso, è quello di continuare a lavorare nella speranza di migliorare, ulteriormente, nei risultati.Rea: “Questo il miglior weekend, ma dobbiamo migliorare…” (Credit foto – pagina ...