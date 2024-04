Stop alle lottizzazioni - Faenza Cresce si spiega | Restiamo saldamente nella maggioranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024)lascia passare due giorni prima di intervenire sulla vicenda che l’ha vista votare con il centrodestra in consiglio comunale, dando vita all’inedito pareggio consumatosi a Palazzo Manfredi in occasione della votazione sul blocco all’urbanizzazione dell’area della Ghilana – poi approvato dal consiglio dell’Unione della Romagna Faentina. "La nostra lista è e continua a essere costruttivamente parte dellae della giunta di questa città – specifica il capogruppo Andrea Luccaroni –, alla quale rinnova la fiducia in tutti i suoi componenti, pur mantenendo le sue idee sullo sviluppo verso un futuro più attrattivo per studenti, famiglie e aziende".desidera esplicitare il suo punto di vista: "Il voto era l’ultimo passo di un iter procedurale durato quasi quattro anni, ...