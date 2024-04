Sorridi con Bmw R12 Il roadster è per tutti

(Di domenica 28 aprile 2024) Ecco le nuove BMW R 12 nineT e R 12: unaclassica per una guida dinamica sulle strade di campagna e una cruiser classica per una guida piacevole e rilassata. Con la R nineT, nel 2013 BMW Motorrad ha presentato più di unain stile classico. Fin dall’inizio ha unito il design classico della moto e la tecnologia moderna con l’alta maestria e le diverse opzioni di personalizzazione. Per la nuova BMW R 12 nineT, il principio guida durante lo sviluppo è stato ’The Spirit of nineT’, con l’obiettivo di seguire le orme della R nineT di successo e di portarne avanti il look archetipico, l’atemporalità e le elevate qualità di personalizzazione. Mentre la nuova R 12 nineT, comeclassica, è riconoscibile per il suo stile d’impatto negli ambienti urbani e a offrire un divertimento di guida dinamico sulle tortuose strade ...

