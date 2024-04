Sorpresa Ubud Un’oasi di verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Il primo approccio con Bali è avvenuto aed è stato un colpo di fulmine, tanto che abbiamo cambiato i piani di viaggio e ci siamo rimasti più tempo del previsto. Al’atmosfera è rilassata e sicuramente il merito è anche dell’abbraccio della natura che la racchiude in unche placa i pensieri. Nonostante la fama internazionale dell’Isola degli dei e una grande comunità di nomadi digitali che hanno deciso di stabilire qui la propria residenza,è raccolta in una manciata di strade che si percorrono bene a piedi e su cui si affacciano templi, gallerie d’arte, musei, centri per i massaggi e bancarelle di artigianato locale. Il Palazzo Reale, situato nel centro della città, è la residenza ufficiale della famiglia reale die rappresenta l’espressione massima dell’architettura balinese ...