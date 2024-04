Sorpresa - i precari stanno scomparendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Boom di contratti a tempo indeterminato in Italia: tanto che oggi 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso. È quello che emerge da un dettagliato studio realizzato dalla Cgia di Mestre, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese. L'instantanea scattata sul mercato del lavoro mostra che quello attuale è, senza ombra di dubbio, un momento particolarmente positivo - narrazione completamente contraddetta dalla sinistra - tanto che oggi, nel Belpaese, si è raggiunto il record storico di occupati. In più c'è stato anche un importante incremento del numero di chi dispone di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per l'aumento, verificatosi specialmente negli ultimi dodici mesi, del personale con livelli di qualifica particolarmente elevati. Insomma, ilungo lo Stivalepian piano sparendo.RECORD STORICO AL SUD Infatti, nel 2023, la platea ...