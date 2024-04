Si perde sulla Calvana - giovane recuperato con l’elicottero

(Di domenica 28 aprile 2024) Prato, 28 aprile 2024 – Si è trovato in difficoltà nel primo pomeriggio sui monti della; era vicino al chiesino di Cavagliano quando si è ritrovato in mezzo alla boscaglia e ai rovi. Così ilescursionista ha chiesto aiuto e i soccorsi sono stati particolarmente complessi. I vigili del fuoco di Prato, attivati dalla centrale 112, hanno prima individuato ile poi inviato personale di terra, supportato dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e dall'elicottero giunto da Arezzo. Sul posto anche il personale del Soccorso Alpino. Raggiunto, il ragazzo, che era in buone condizioni, è statocol verricello dall'elicottero e riportato a terra in luogo sicuro.

