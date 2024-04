Sfide Progresso - un successo per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La vittoria interna di sette giorni fa contro la Sammaurese ha dimostrato che il Mezzolara non è in vena di regali e che, al contrario, ha intenzione di onorare fino all’ultimo questa difficilissima stagione. Difficilissima perché, nonostante questotuttocuore, il team di Fabio Roselli ha pochissime possibilità di riuscire a salvarsi al termine del ventesimo campionato consecutivo in D. La classifica parla chiaro: il team budriese ha agganciato (e scavalcato vista la differenza reti a favore) il Certaldo al penultimo posto, ma, per mantenere vive le flebilissime speranze, servirà un autentico miracolo oggi. I biancazzurri faranno visita alla corazzata Forlì. I galletti forlivesi, reduci dal tanto discusso ko sul campo della capolista Carpi, sono alla ricerca di una vittoria in grado di mantenerli in corsa per un posto ai playoff ...