Seduto su gradini con la moglie - lo feriscono alle gambe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 52 anni è stato ferito nella serata di ieri al corso Ponticelli, a Napoli. Alla Polizia, che indaga sul fatto, ha spiegato che eracon lasuidi un centro multiservizi del quartiere quando è stato avvicinato da un uomo, a piedi, con il volto coperto che, senza dire alcuna parola, gli ha esploso contro due colpi di pistola ferendolo. La vittima è stata trasportata all’ospedale Villa Betania dove è ricoverato in Ortopedia in attesa di essere operato. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono stati trovati due bossoli calibro 7,65. L'articolo proviene da Anteprima24.it.