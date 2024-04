Un 35enne ha perso la vita in un grave Incidente stradale avvenuto la sera di venerdì 12 aprile a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia Continua a leggere>>

scontro fra auto e moto a Dorgali vicino Nuoro, morto centauro Antonio Piras di 19 anni: inutili i soccorsi - Ennesimo scontro fra auto e moto. Nell’incidente mortale, un motociclista di 19 anni ha perso la vita. Si chiamava Antonio Piras. Il giovane è deceduto sul colpo per via del forte impatto in seguito ...

Continua a leggere>>

Giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia ...

Continua a leggere>>

Incidente fra auto e moto a Guiglia vicino Modena: morto sul colpo un centauro di 22 anni, indagini in corso - Un motociclista di 22 anni è morto vicino Modena, nello scontro con un'auto. Un altro, di 57 anni, è deceduto a Savona in circostanze praticamente uguali ...

Continua a leggere>>