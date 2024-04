Sangiuliano - intervento sul Corriere della Sera | Antifascisti ma doveroso e sacrosanto definirci anche anticomunisti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) “Se èperché il fascismo tolse la libertà agli italiani, fece le abominevoli leggi razziali e portò l’Italia in una guerra rovinosa in cui fu sconfitta da chi in Europa occidentale si oppose ai regimi nazifascisti – per inciso, da nazioni guidate da due statisti esponentidestra come Winston Churchill e Charles De Gaulle – allo stesso modo se si è sinceri democratici bisogna definirsi. La reticenza su questo punto è una spia preoccupante. Nessuno lo ha mai chiesto ad Elly Schlein e sarebbe ora che qualche giornalista prendesse coraggio per porle questa domanda”. Così il ministroCultura, Gennaro, in unsul...