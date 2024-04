Sangiuliano | anticomunisti è sacrosanto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 10.10 "Se è doveroso edefinirsi antifascisti, perché il fascismo tolse la libertà, fece le abominevoli leggi razziali, portò l'Italia in una guerra rovinosa" "in cui fu sconfitta da nazioni guidate da espoenti di destra come Churchil e De Gaulle,allo stesso modo se si è democratici bisogna definirsi".Così il ministrosul Corriere della Sera. "La reticenza è una spia preoccupante. Nessuno lo ha mai chiesto alla Schlein. E sarebbe ora che qualche giornalista prendesse coraggio per pore la domanda"