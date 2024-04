Sabato thriller - lotta ancora aperta I playoff restano lontani di un punto

(Di domenica 28 aprile 2024) di Michele Bufalino Isonoundopo un, in una tipica giornata ricca di colpi di scena, come in pieno stile Serie B. Il Pisa di Aquilani può infatti sorridere, perché il distacco dalle dirette concorrenti è rimasto invariato e per questo deve ringraziare lo Spezia di D’Angelo, la Feralpisalò e il Como, che hanno fermato rispettivamente Brescia, Cittadella e Sampdoria. La classifica parla chiaro. Al settimo posto ci sonole Rondinelle con 47 punti, quindi i blucerchiati a 46 e i nerazzurri si trovano al nono posto con 45 punti, a pari merito con il Cittadella. Sotto leggermente tagliati fuori Sud Tirol, Modena e Reggiana, a quota 43 e il Cosenza, a quota 42 che ha schiantato il Bari di Sibilli condannandolo ...

Stasera in TV: Film da vedere sabato 27 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, sabato 27 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Continua a leggere>>

Al Feff 26 piovono cazzotti: arriva Don Lee - Il programma di sabato 27 aprile: è il giorno di The Roundup: Punishment, quarto capitolo della super saga poliziesca! Grandissima attesa anche per la storica reunion di Tony Leung Chiu-wai e Andy Lau ...

Continua a leggere>>

Brindisi, sabato 27 aprile al Nuovo Teatro Verdi la seconda edizione del festival letterario 'Giallo e Nero di Puglia' - BRINDISI - Entra nel vivo la seconda edizione di "Giallo e Nero di Puglia", il festival letterario organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi. Tra le inizia ...

Continua a leggere>>