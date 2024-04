Roma - tensione tra comunità ebraica e manifestanti iraniani | Via la bandiera di Israele

Come ampiamente pronosticabile nei giorni scorsi, le manifestazioni per il 25 aprile si sono trasformate in una ribalta per gli insulti contro le comunità ebraiche. Tanto a Roma, dove

Continua a leggere>>

AGI - È allerta massima nelle principali città italiana per le celebrazioni del 25 aprile. Particolare attenzione, da Roma a Milano passando per Firenze, Bologna e Palermo, verrà rivolta ai cortei organizzati in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione. In piazza si protesta già in ...

Continua a leggere>>