Robot in agricoltura E’ l’anteprima del Festival

(Di domenica 28 aprile 2024) Anteprima deldellaica – in programma a Pisa dal 24 al 26 maggio – all’Agrifiera di Pontasserchio nel comune pisano di San Giuliano Terme per le innovazioni deiin. Due i seminari organizzati dal dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed agro-ambientali dell’Università di Pisa e dal Comune di San Giuliano Terme nell’ambito delle due tematiche principali dell’Agrifiera, il verde urbano e l’, mostrando anche iutilizzabili. ‘ica e verde urbano: aggiornamenti sulle recenti innovazionì il primo seminario in programma il 29 aprile, con al centro i più attualirasaerba disponibili sul mercato, i dispositivi elettronici a batteria per uso domestico con aree delimitate da cavi fisici, le più ...

