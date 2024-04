Rischio povertà per 15% popolazione

Una fetta della popolazione vicina al 15% è a rischio povertà : sono, infatti, oltre 8 milioni e mezzo gli italiani che rientrano nell’area di disagio sociale e quindi vivono in una condizione economica fortemente precaria. L’aumento del dato relativo al mercato del lavoro negli ultimi mesi non ... Continua a leggere>>

Prende il via l'iniziativa, promossa dal Fondo per il contrasto della povertà educativa Minorile, che destinerà 50 milioni di euro per creare e sostenere le prime 15 aree socioeducative strategiche nelle zone d'Italia a più alta vulnerabilità sociale, con l'obiettivo di creare un modello ...

