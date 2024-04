Riflettori puntati sull’Agrifiera Fra tradizione e innovazione protagonista a La Pisaniana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) SAN GIULIANO TERME L’Agrifiera di Pontasserchio, giunta quest’anno alla sua 114/a edizione, ovvero l’appuntamento più atteso dai sangiulianesi, torna a esseredella. La trasmissione in onda stasera alle 21 su 50 Canale, prodotta dal "Circolo culturale d’area vasta "Filippo Mazzei" è stavolta eccezionalmente condotta in coppia, da Carlotta Romualdi e Fabrizio Diolaiuti e si svolgerà tra gli spazi dell’Area Fiere di piazzale Terzani, a Pontasserchio. Con oltre un secolo di storia, l’Agrifiera rappresenta un momento importante per la promozione dell’agricoltura e dell’agroalimentare. La trasmissione sarà dunque ancor più itinerante del solito, a zonzo tra gli stand dedicati al food & beverage delle varie regioni italiane, ai prodotti per la cura del corpo, alla casa, al mondo degli animali (dai cavalli ai falchi) e alle piante ...