Ricette e prenotazioni Solo la metà delle visite trova appuntamento L’Asl prova a rimediare

(Di domenica 28 aprile 2024) di Irene Puccioni EMPOLI Non è un mistero che le liste di attesa chirurgiche e ambulatoriali siano, negli ultimi anni, la spina nel fianco del sistema sanitario pubblico. Per alcune branche specialistiche ci vogliono mesi di pazienza. Nonostante nel 2023, in ambito di area vasta, siano state garantite oltre 61mila prestazioni diagnostiche e oltre 33milain più rispetto all’anno precedente, non ci sono stati significativi miglioramenti in termini di attesa. Lo scrive, nero su bianco, la direzione sanitaria aziendale nel “Piano miglioramento liste di attesa interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali per l’anno 2024“. Il motivo? L’aumento ancora più marcato della domanda (prescrizioni) "causato – si legge nel documento – dalla probabile riemersione di richieste sommerse a causa della pandemia e/o dalla probabile inappropriatezza prescrittiva". Ma tant’è: ...