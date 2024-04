Ricercato in tutta Europa E’ alle Grazie dalla moglie con documenti falsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) La Spezia, 28 aprile 2024 – Quando la polizia era andata per arrestarlo a Firenze, era scappato sui tetti vicini all’abitazione dove viveva, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Si era rifugiatoche ha preso una casa in affitto, in via Roma. Protagonista un ungherese di 52 anni, Zoltan Takacs, colpito da un mandato di cattura europeo. Ad arrestarloè stata la squadra mobile della Spezia, che lo ha fermato mentre stava per uscire dal garage a bordo di un’auto lussuosa. Lui ha fornito, per ben due volte,ed è stato arrestato anche per questo. Poi la sua vera identità è stata certificata in questura dai rilievi foto dattiloscopici. Takacs erada alcuni anni in ...