Riassunto | ReNAgade Therapeutics conferma il proprio impegno verso GanNA Bio e la biologia dei glicani

renagade Therapeutics conferma il proprio impegno verso ganna Bio e la biologia dei glicani - I fondatori di ganna, Carolyn Bertozzi, Ph.D., e Richard D. Cummings, Ph.D., presteranno consulenza a renagade Ulteriori investimenti consolidano la piattaforma di somministrazione di renagade con l'e ...

Continua a leggere>>

renagade Therapeutics Continues Commitment to ganna Bio and Glycan Biology - ganna founders Carolyn Bertozzi, Ph.D., and Richard D. Cummings, Ph.D., to serve as advisors to renagade Additional investment strengthens renagade’s delivery platform with unique conjugation platform ...

Continua a leggere>>