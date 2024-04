Riassunto | Kinaxis conquista la posizione più elevata per l’abilità di esecuzione nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le soluzioni di pianificazione della supply chain

(Di domenica 28 aprile 2024) Quest’anno segna il decimo riconoscimento consecutivo in qualità di Leader OTTAWA–(BUSINESS WIRE)– Dei 20 fornitori valutati, Gartner ha posizionatoal vertice in termini di capacità di, segnando il decimoquadrante consecutivo dei leader consecutivi dell’azienda all’interno del rapporto, di cui è possibile scaricare una copia gratuita qui.attribuisce la propriaall’approccio brevettato concomitante e alla comprovata esperienza nella fornitura diinnovative basandosi sulla sua visione leader tramite l’uso di tecnologie avanzate come AI, ML e un’esperienza utente intuitiva. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e ...

