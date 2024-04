Riassunto | HCLTech riferisce un fatturato di 13,3 miliardi per l’esercizio 2024 - con un rialzo del 5,4% su base annua

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 aprile 2024) L’azienda è ben posizionata per capitalizzare con le sue proposte basate sull’intelligenza artificiale, il modello di consegna globale e il mix ideale di servizi e prodotti tecnologici NEW YORK e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–, tra le società globali leader nel comparto tecnologico, oggi ha dichiarato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero esercizio terminato il 31 marzo. La società ha registrato unper l’intero esercizio pari a 13,3di dollari, con undel 5,4% su. Ildei servizi digitali è cresciuto del 5,3% (CC) e ora contribuisce al 37,3% deldei servizi IT. Le entrate ricorrentili di HCLSoftware sono state pari a 1,02 ...