Ravezzani | Vlahovic un problema Non sarà mai un Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Ormai la Juventus, dopo lo 0-0 in casa contro il Milan, continua a vedere la distanza dall’Inter aumentare (21 punti al momento, in attesa della gara contro il Torino). Uno dei temi sono le prestazioni di Dusan, che Fabiocommenta paragonandolo agli attaccanti nerazzurri. DIFFERENZE DI GOL – La classifica dei cannonieri della Serie A vede ai primi due posti(a 23 gol) e Dusan(a 16 gol). Posizione che per il serbo non si è mossa dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan di ieri. Una gara con ben poco da dire, se non per giocarsi un secondo posto più importante per i rossoneri che per i bianconeri, dal momento che potrebbe significare un posto nella prossima Supercoppa Italiana (che i torinesi hanno già conquistato grazie alla finale di Coppa Italia). A commentare le ...