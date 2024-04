Quale strategia per la difesa del Paese Scrive il gen Preziosa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) L’ordine mondiale basato sulle regole stabilito dai Paesi vincitori del Secondo conflitto mondiale sta cadendo sotto i colpi delle nuove conflittualità: le guerre in corso, quindi, sono lo strumento scelto per poter ridistribuire il potere tra gli stati su scala mondiale. La Carta di Parigi del 1990, base dell’architettura di sicurezza in Europa è stata violata dalla invasione russa dell’Ucraina, e prima ancora dall’invasione sempre russa della Georgia. La fine della Guerra fredda ha portato alla “atomizzazione delle minacce”, molte delle quali (come Hamas, per esempio) possiedono armi e il sostegno di potenti stati regionali (Iran) che, in alcuni casi, li rendono capaci tanto quanto gli stati. In Medio Oriente, le capacità militari di alcuni gruppi combinati con il fanatismo ideologico ha reso inefficiente il normale calcolo costi-benefici alla base della deterrenza militare su cui si ...