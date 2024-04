Putin | i dati economici risultano superiori alle proiezioni all’inizio del 2024

La Russia inizierà a richiama re decine di migliaia di soldati in una campagna di coscrizione per ricostituire le sue forze armate e rafforzare le sue riserve militari Continua a leggere>>

Guerra in Ucraina , Zelensky lancia l'allarme per la mobilita zione dei soldati del Cremlino. «La Russia si sta preparando a mobilita re altri 300mila soldati entro il primo giugno» da inviare in Ucraina . L'ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa ... Continua a leggere>>

Il bilancio delle vittime militari russe in Ucraina ha ormai superato la soglia dei 50.000. A svelarlo è la Bbc, che precisa che nel secondo anno di guerra i morti in prima linea sono aumentati del 25 per cento rispetto l'anno precedente. Nel rapporto , la Bbc russa, il gruppo mediatico ... Continua a leggere>>

La Bbc definisce quella di Putin la " strategia del tritacarne ": significa che il capo del Cremlino è disposto a far perdere la vita a migliaia di soldati pur di avanzare la linea del fronte. Ossia mandare ondate di soldati senza sosta in prima linea per cercare di logorare le forze ucraine ed ... Continua a leggere>>

Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 28 aprile sulla guerra di putin. DIRETTA - ROMA Durante la notte i servizi speciali ucraini dell'Sbu e l'esercito hanno attaccato con droni l'aeroporto militare di Kushchevsk e due raffinerie di petrolio di Ilya e… Leggi ...

Continua a leggere>>

Per gli 007 americani, Navalny non è stato ucciso su ordine diretto di putin - L’idea che putin non fosse informato e non abbia approvato l’uccisione di Navalny è ridicola”, ha dichiarato Leonid Volkov, alleato di lunga data dell’oppositore. Fonte: Ansa Gli 007 Usa: "putin non ...

Continua a leggere>>

Il caso Ariston in Russia. putin si prende l’impianto. La reazione dell’Italia: convocato l’ambasciatore - Trasferite a Gazprom le attività del gruppo col quartier generale a Fabriano. L’azienda: "Sopresi dalla decisione". Tajani: "Difenderemo le nostre imprese".

Continua a leggere>>